Участники конкурса "Бумбатл" сделали более 3 тыс. новогодних экоигрушек

В соревнованиях приняли участие около 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. человек с декабря по январь приняли участие в творческом соревновании в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры "Бумбатл" и создали более 3 тыс. новогодних экоигрушек, сообщает пресс-служба акции.

"Участники создавали новогодние украшения из макулатуры: шары и снежинки, фигурки животных, ангелов, снеговиков и другие поделки из вторсырья. Эксперты выбирали лучших, оценивая оригинальность, качество исполнения, творческий подход и экологическую идею работы. Лучшие работы размещены на сайте бумбатл.рф", - говорится в сообщении.

По итогам конкурса победителями стали: Диана Юлбарисова (Санкт-Петербург), Маргарита Захарчук (Сахалинская область), Валерия Илларионова (Рязанская обл.), Архип Магасумов (Свердловская область), Маргарита Бунова (Москва), София Сургина (Курская область), Мирра Пилипейко (Новгородская область), Татьяна Гамова (Челябинская область), Ева Кузьминых (Псковская область), Варвара Кокарева (Коми), Таисия Бирулева (Красноярский край), Валерия и Дмитрий Куновы (Ростовская область), Анна Коробова (Челябинская область), Анастасия Усова (Вологодская область) и Дмитрий Смолев (Белгородская область).

"Идей по созданию бумажных игрушек было множество, но выбор пал на "Хоровод ангелов". Мы с радостью взялись за конкурс, чтобы показать, как из простых бумажных отрывков можно создавать оригинальные и необычные поделки. Это не только развивает творческие способности, но и помогает внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Надеемся на дальнейшее участие в подобных акциях и конкурсах, которые направлены на экологическое воспитание и сохранение природы!", - заявила мама победительницы Анны Коробовой Елена.

В России продолжается зимний сезон акции "Бумбатл" в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Принять участие можно до 28 февраля. В марте будут подведены итоги как зимнего сезона, так и всего 6-го сезона проекта (март 2025 - февраль 2026). Соревнуются детские сады, школы, колледжи, вузы, компании, регионы и семьи. Победителей в каждой номинации объявят и наградят на итоговом мероприятии. С марта 2025 года к акции присоединились более 2 млн человек, которые собрали более 68 тыс. тонн бумажного вторсырья. За пятилетнюю историю акции в ней поучаствовали 9 миллионов человек, которые вместе направили на переработку 305 тыс. тонн макулатуры.