В России выпустили первый дайджест по социально-медицинскому патронажу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева совместно с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы выпустил первый совместный дайджест, посвященный вопросам патронажа. Об этом сообщило национальное демографическое агентство "Дем.Информ".

Первый выпуск подготовлен институтом совместно с научно-клиническим центром социально-медицинского патронажа РУДН и посвящен вопросам социально-медицинского патронажа и предиктивной медицины.

"Научно-клинический центр социально-медицинского патронажа и предиктивной медицины, работающий на базе Медицинского института РУДН, продолжает формировать современные подходы к персонализированному сопровождению пациентов. Сегодня центр выпустил первый дайджест об инновационных проектах по интеграции научных разработок в практическую медицину", - поделился с ТАСС член-корреспондент РАН, проректор по научной работе Российского университета дружбы народов Андрей Костин.

По его словам, команда специалистов ведет работу по анализу и использованию предиктивных инструментов для повышения качества жизни различных групп населения. Дайджест позволяет обеспечить информирование профессионального сообщества о внедряемых технологиях в сфере патронажа, отметил Костин.

В дайджесте представлены актуальные новости по теме патронажа в России и за рубежом, а также информация об изменениях в российском законодательстве в этой сфере. Кроме того, в выпуск вошли материалы о научных исследованиях и практиках в области предиктивной медицины, а также календарь ближайших профильных мероприятий, которые пройдут в России.