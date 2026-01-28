Ремонт поврежденного ВСУ обхода Донецка завершили на 50%

Проект капремонта реализуется под контролем госкомпании "Автодор" и разделен на три участка

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт обхода Донецка, который был сильно поврежден в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, завершен на 50%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Магистраль протяженностью 50 км соединяет город с Белгородом, Луганском и Мариуполем, примыкая к федеральной трассе Р-150. Объект был сильно поврежден обстрелами ВСУ и требовал ремонта. На сегодня 50% объема работ выполнены", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Проект капремонта реализуется под контролем госкомпании "Автодор" и разделен на три участка. Как уточнил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, на участке федеральной трассы Р-150 протяженностью более 30 км уложено до 90% нижнего и около 80% верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

"На 11 км региональной дороги, ведущей к Горловке, а также на участке Ясиноватского шоссе в направлении аэропорта Донецка протяженностью 6 км дорожники перешли к этапу благоустройства территории. Работы идут в высоком темпе и имеют важное значение как с точки зрения стратегического развития региона, так и для жизни людей", - приводится в сообщении слова Петушенко.

Реконструкция западного обхода Донецка началась в ДНР в марте 2025 года, завершить капитальный ремонт всех 50 км трассы планируется в 2026 году.