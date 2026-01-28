Балицкий поддержал инициативу наградить пострадавших на Запорожье медиков

Из-за атаки ВСУ травмы получили водитель скорой помощи и фельдшер

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Членов бригады скорой помощи, атакованной украинским дроном в Васильевке, необходимо наградить. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы обязательно поддержим эту инициативу", - сказал он.

26 января в администрации Васильевского муниципального круга сообщили об атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль скорой помощи ГБУЗ "Мелитопольский областной центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф". В результате атаки травмы получили водитель и фельдшер. В Министерстве здравоохранения Запорожской области сообщали ТАСС, что выступят с инициативой наградить пострадавших медиков.