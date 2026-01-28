Шахта в ДНР за счет господдержки открыла новую лаву с лучшей технологией добычи

Длина новой лавы составляет 232 м, запасы угля оцениваются в 190 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МАКЕЕВКА, 28 января. /ТАСС/. Макеевская шахта "Горняк-95" начала разработку нового очистного забоя благодаря частным инвестициям и поддержке Фонда развития промышленности ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"Фондом развития [промышленности ДНР] было вложено в нас 300 млн рублей, своих собственных средств мы вложили еще 100 млн рублей, не считая тех средств, которые на саму подготовку, это только на оборудование. И на подготовку мы вложили где-то более 100 млн рублей. Было пройдено 5,5 км горных выработок, подготовили мы лаву высоконагруженную", - сказал ТАСС и.о. директора шахты Александр Рудницкий.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Он добавил, что лаву будут разрабатывать новым для предприятия очистным комбайном. Закупленное оборудование изменило технологию добычи, увеличив ее механизацию. Церемонию открытия нового очистного забоя посетил замдиректора департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин, премьер-министр ДНР Андрей Чертков, директор регионального ФРП Сергей Власов, представители муниципалитета.

"Для Российской Федерации запуск лавы является рядовым событием, но запуск лавы на "Горняке-95" - это грандиозное событие для предприятий угольной промышленности Донбасса. Очень хочется, чтобы эти события переросли в разряд рядовых событий, чтобы мы отмечали уже добычу миллионных тонн, как это было ранее этой земле", - сказал Лопатин.

Средства Фонда развития промышленности ДНР предприятие направило на закупку забойного и ленточных конвейеров, секций гидравлической крепи, вагонеток. Все оборудование произведено в республике. По словам директора ФРП Сергея Власова, шахта получила господдержку в первом полугодии 2025 года. "Мы рассчитывали на то, что мы таким образом поддержим также отечественного машиностроителя, не просто отечественного, а республиканского машиностроителя. Именно так и произошло", - заключил он.

Длина новой лавы - 232 м, запасы угля оцениваются в 190 тыс. тонн.