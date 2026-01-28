В Москве в дни заморозков скорректируют температуру в батареях зданий

По прогнозам синоптиков с 30 января и до 3 февраля в столице ожидается аномально холодная погода

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Столичные службы скорректируют температуру в городской системе теплоснабжения в дни заморозков. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков с 30 января и до 3 февраля в столице ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов Цельсия ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 25 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды.