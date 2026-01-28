Чувашия направит 1,7 млрд рублей на обновление общественного транспорта

Также в регионе тестируется возможность оплаты проезда по геолокации

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 28 января. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены направить за три года 1,7 млрд рублей на закупку общественного транспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

"Наша цель к 2030 году - чтобы 85% автобусов и троллейбусов в республике были новыми: планируем закупить 133 автобуса и 325 троллейбусов. Для достижения этой цели только в ближайшую трехлетку направим 1,7 млрд [рублей]", - написал руководитель региона.

По его словам, запуск троллейбусного сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском показал востребованность маршрута. Перевезены свыше 7,3 млн пассажиров, в планах - внедрение единого тарифного меню. Также тестируется возможность оплаты проезда по геолокации.