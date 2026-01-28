В МЧС предупредили об аномально холодной погоде в Московском регионе в ближайшие дни

В ведомстве порекомендовали автомобилистам строго соблюдать ПДД, проверять исправность узлов и агрегатов машин, иметь с собой запас топлива и теплые вещи, а также буксировочный трос и инструменты для ремонта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об аномально низкой температуре в столице с 30 января по 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры воздуха - минус 6-8 градусов)", - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространило и ГУ МЧС по Московской области.

В связи с понижением температуры в министерстве порекомендовали не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра, а также выбирать одежду и обувь по погоде. "На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь, наденьте головной убор, используйте для обогрева ближайшие помещения (магазины, подъезды жилых домов). Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, организм должен в течение 20-30 минут адаптироваться к комнатной температуре", - добавили в пресс-службе.

Также в МЧС порекомендовали автомобилистам строго соблюдать ПДД, проверять исправность узлов и агрегатов машин, иметь с собой заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи, а также иметь в машине буксировочный трос и инструменты для ремонта.