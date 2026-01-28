В Великом Новгороде покажут, как в XII веке "катались на костях"

В музейном пространстве "Город мальчика Онфима" откроется выставка "Путешествие сквозь века: город под ногами"

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Подлинные костяные коньки XII-XIII веков, обнаруженные на территории древнего Новгорода, станут одним из центральных экспонатов выставки "Путешествие сквозь века: город под ногами". Экспозиция откроется в музейном пространстве "Город мальчика Онфима", сообщили ТАСС в Новгородском музее-заповеднике.

"На выставке " Путешествие сквозь века: город под ногами", которая открывается 6 февраля в пространстве "Город мальчика Онфима", появятся подлинные костяные коньки XII-XIII веков - археологические находки, рассказывающие о зимнем досуге средневековых новгородцев. Коньки были обнаружены в 2014 году в ходе археологических исследований Рогатицкого раскопа в Великом Новгороде. Они относятся к XII-XIII векам и являются частью археологической коллекции Новгородского музея-заповедника", - сообщили в пресс-службе музея.

Изделия представляют собой полозья, изготовленные из трубчатых костей крупных домашних животных - лошадей или крупного рогатого скота. Концы кости, мешавшие движению, срезали, а нижнюю поверхность выравнивали и полировали до состояния гладкого полоза. На рабочей поверхности коньков сохранились следы износа - характерные царапины, образовавшиеся при скольжении по льду и утрамбованному снегу.

Как отмечают музейщики, письменные источники второй половины XII века подтверждают, что "катание на костях" было распространенной зимней забавой горожан. "Конструктивно выделяют два типа коньков: с крепежными отверстиями для фиксации на обуви ремнями и без них. Для движения использовали одну или две палки с заостренными наконечниками. Способы катания зависели от типа конька. На закрепленных коньках можно было двигаться, не отрывая ног ото льда, отталкиваясь одной или двумя палками с заостренным наконечником. По аналогии с современной лыжной терминологией, такую технику можно сравнить с "одновременным бесшажным ходом". При использовании коньков без креплений катались как парой, так и по одному, отталкиваясь другой ногой или палками. Подобные способы катания зафиксированы, в частности, в трудах шведского ученого Олафа Магнуса XVI века", пояснили в музее.

Аналогичные костяные коньки известны по находкам на территориях Прибалтики, Скандинавии, а также в Венгрии, на территории современной Одесской области и Юго-Западной Польши, относящихся к эпохе бронзы и раннего железного века. Всего на выставке будет представлен 101 подлинный предмет из археологического фонда музея, включая предметы ремесла, фрагменты вооружения, берестяные грамоты и личные вещи горожан, в том числе знаменитые учебные записи мальчика Онфима.