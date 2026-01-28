В Гуляйполе около 40% домов требуют сноса

Особенно речь идет про большие дома, отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Практически 40% домов Гуляйполя, получивших повреждения во время освобождения населенного пункта, требуют сноса. Об этом во время визита в Совет Федерации сообщил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"40% домов, которые повреждены, требуют полного сноса. Особенно речь идет про большие дома. Остальные надо изучать, поскольку мы пока не имеем доступа туда. То, что мы изучили, сделали это с квадрокоптеров. Мы пока не можем отправить экспертные группы, чтобы изучить вопрос глубже", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что также серьезные повреждения получила инфраструктура ЖКХ.