Балицкий предложил расширить механизм страхования военных рисков в Новороссии

Это станет залогом развития экономики и дальнейшего привлечения инвестиций, отметил губернатор Запорожской области

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Механизм страхования и компенсации военных рисков для бизнеса в регионах Донбасса и Новороссии необходимо расширить и усовершенствовать, добавив в перечень ряд отраслей. Такое предложение высказал в своем выступлении губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на заседании совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ при Совете Федерации.

По его словам, это станет залогом развития экономики и дальнейшего привлечения инвестиций.

"Фактически этот механизм уже запущен. Но сегодня необходимо расширить перечень случаев, отраслей при страховании военных рисков в воссоединенных регионах, добавить в него объекты МСП, ТЭК, сельскохозяйственной и торгово-складской инфраструктуры, распространить действия механизма на грузы, перевозимые железнодорожным и водным транспортом, а также на грузы, находящиеся на складских помещениях и на вокзалах морских портов", - сказал Балицкий.

Он также высказал ряд предложений по совершенствованию мер господдержки бизнеса в воссоединенных регионах. По его мнению, также назрел вопрос о снижении требований к комплекту документов, которые должен предоставлять бизнес при компенсации ущерба от атак ВСУ.

В июне 2025 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что программа страхования военных рисков по жилью запущена в регионах Донбасса и Новороссии. Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что крупнейшие компании Донбасса и Новороссии с ноября 2025 года смогут бесплатно страховать инвестпроекты от военных рисков. По его словам, гражданские предприятия регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. В ответ на эти угрозы правительством была принята программа, которая предусматривает покрытие возможного ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.