В Казани выставили на продажу особняк, изъятый у Тимура Бекмамбетова

Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет продан на электронном аукционе. Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Объект культурного наследия регионального значения - Дом Багаутдиновой (Марджани) - Апанаевой 1873 года постройки включает в себя несколько помещений общей площадью более 200 кв. м. Начальная цена имущества установлена в размере 9 323 465 рублей. Шаг аукциона составляет 466 173 рубля.

Победитель торгов, помимо покупной цены, берет на себя обязательство по проведению восстановительных работ на объекте. Сметная стоимость этих работ оценивается в 91,8 млн рублей.

Торги организованы на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. Основанием для иска со стороны прокуратуры стали результаты проверки, установившей, что здание, признанное объектом культурного наследия в 2000 году, содержится бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены лишь противоаварийные работы, но полноценная реставрация так и не начата. По состоянию на май 2025 года здание было законсервировано.

Бекмамбетов, выступающий ответчиком по делу, на заседание не явился. "Проведенной проверкой установлено, что ответчик бездействовал, каких-либо мер к сохранению объекта культурного наследия не принимал, указанное бездействие имело систематический характер", - отмечается в решении суда.