В Асунсьоне открыли бюст Гагарина

Глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн назвала это признанием вклада Советского Союза и России в историю человечества

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /ТАСС/. Бюст советского космонавта Юрия Гагарина открыли на набережной столицы Парагвая Асунсьона. Об этом сообщила ТАСС глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн.

"Сегодня мы открыли бюст Гагарина в очень красивом месте на берегу реки Парагвай. Это новый реальный шаг для сближения наших двух стран", - сказала она.

Оюн отметила, что открытие памятника - это признание со стороны Парагвая вклада Советского Союза и России в историю человечества. "Теперь Гагарин увековечен и на земле Асунсьона. Каждый житель или гость Парагвая сможет увидеть его памятник и узнать о нем больше", - добавила она.

В церемонии принял участие посол России в Парагвае Александр Писарев, главы и сотрудники диппредставительств Бразилии, Индии, Доминиканской Республики, Ливана и Уругвая, а также представители парагвайской общественности.