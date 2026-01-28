Гендиректор ПФКИ предложил музыкальным платформам ввести кнопку "исключить ИИ"

Такая мера дала бы пользователям возможность осознанно выбирать музыку, созданную живыми авторами и исполнителями, отметил Роман Карманов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА. 28 января /ТАСС/. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов предложил музыкальным платформам внедрить функцию, позволяющую исключать из рекомендаций треки, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера дала бы пользователям возможность осознанно выбирать музыку, созданную живыми авторами и исполнителями. "Было бы очень здорово, если бы музыкальные платформы дружно ввели кнопку "исключить ИИ", чтобы дать живому человеку честную возможность слушать только таких же живых "человеков". Просто из уважения к нашему времени", - отметил Карманов.

Он обратил внимание на резкий рост количества музыки, созданной с помощью нейросетей, которая попадает в рекомендации и автоматические "волны" прослушивания. По его словам, пользователи все чаще сталкиваются с треками, авторство которых приписывают себе вымышленные или несуществующие артисты. "Никто не маркирует такие треки, все без всякого зазрения совести пишут себя в авторы музыки и слов", - подчеркнул глава ПФКИ.

Карманов отметил, что еще недавно подобного объема ИИ-контента на платформах не было, а сейчас его количество стало "невероятным". Он считает, что отсутствие прозрачной маркировки подрывает доверие пользователей и негативно влияет на восприятие музыкальных сервисов.

По его мнению, игнорирование этой проблемы может привести к оттоку аудитории. "Иначе пользователь начнет отказываться от платформ и будет искать музыку в других местах. Благо, такая возможность есть", - добавил Карманов.