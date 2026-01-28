В Бердянске число многоквартирных домов без тепла сократилось с 200 до 20

Наибольшее количество домов, которые остаются без отопления, находится в микрорайоне Колония

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады в Бердянске Запорожской области за полторы недели сократили в 10 раз - с 200 до 20 - число многоквартирных домов, которые остались без отопления из-за перебоев электроснабжения, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"В Бердянске продолжаются работы по размораживанию сетей отопления, которые замерзли в период отключения электроснабжения города после ударов боевиков киевского режима. По состоянию на сегодня без отопления остаются в Бердянске 20 многоквартирных домов. <...> Изначально, после запуска всех котельных в Бердянске, было без тепла около 200 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество домов, которые остаются без отопления, находится в микрорайоне Колония, где теплотрассы с советских времен проложены над землей.

19 января в мэрии Бердянска со ссылкой на коммунальщиков сообщили, что в городе начались проблемы с теплоснабжением из-за частых отключений электричества в регионе и недостатка воды в сетях.