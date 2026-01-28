В Мурманской области назвали фейком видео о задержке ремонтных работ на ЛЭП

Это уже не первая попытка вбросить в интернет-пространство фальшивое видео с лицом губернатора Андрея Чибиса, сообщил региональный оперативный штаб

МУРМАНСК, 28 января. /ТАСС/. Распространяемое в интернете видео с участием якобы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, где он говорит о задержке ремонтных работ на магистральной линии электропередачи (ЛЭП), является фейком. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщает о том, что "работы на магистральных ЛЭП задерживаются", при этом в отрывке видео не уточняется, о каких ЛЭП идет речь. "В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Будьте бдительны - сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека", - говорится в сообщении оперштаба.

Там напомнили, что это уже не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Чибиса.