Омарова наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Махач Омаров возглавил администрацию главы и правительства Дагестана в 2024 году

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Махач Омаров © Администрация главы Дагестана/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" ІІ степени награжден руководитель администрации главы и правительства Дагестана Махач Омаров. Об этом говорится в указе президента РФ о награждении государственными наградами Российской Федерации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед отечеством" ІІ степени руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Махача Омарова", - говорится в сообщении.

Махач Омаров возглавил администрацию главы и правительства региона в 2024 году, после того как Алексей Гасанов покинул пост и отправился в зону проведения СВО.

Согласно этому же указу президента РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено уроженке республики Раисат Айдиевой.