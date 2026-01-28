Диспансеризацию и профосмотры проведут для более чем 800 тыс. жителей ЛНР

В 2025 году специалисты провели первый этап диспансеризации и профосмотры для свыше 660 тыс. человек

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики планируют организовать профосмотры и диспансеризацию для более чем 800 тыс. жителей в 2026 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"За прошлый год специалисты провели первый этап диспансеризации и профосмотры для свыше 660 тыс. человек. Благодаря этому удалось своевременно выявить хронические заболевания у более 220 тыс. пациентов, начав лечение на ранних стадиях. <...> В 2026 году продолжим эту важную работу. В планах - обследовать более 800 тыс. жителей Луганщины", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник добавил, что особое внимание было уделено профилактике заболеваний у детей.

"В 2025 году осмотры прошли более 180 тыс. юных жителей республики. В 15 тыс. случаев были обнаружены факторы риска, требующие наблюдения или коррекции", - уточнил глава республики.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в России с 1 января 2025 года, его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.