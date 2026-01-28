В Москве ночью и утром 29 января может выпасть до 9 см снега

Интенсивность снегопада должна снизиться после 03:00 мск и затем может снова немного увеличиться после 09:00 мск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предстоящей ночью и утром на территории Москвы прирост снежного покрова может составить до 9 см снега. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Предстоящей ночью и утром ожидается снег, местами сильный, количество выпавших осадков составит 3-6 мм, а прирост снежного покрова - до 9 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что снегопад, обрушившийся на столицу и область вечером в понедельник, продолжится ночью при температуре воздуха 10-12 градусов ниже нуля. Собеседник агентства также пояснил, что интенсивность снегопада должна снизиться после 03:00 мск и затем может снова немного увеличиться после 09:00 мск.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что осадки будут идти до вечера 29 января, а в пятницу, по прогнозам синоптиков, на фоне облачности с прояснениями снег может быть небольшим и пройдет местами. Из-за снегопада в столице и по области действует желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий.

Синоптики также информировали, что прирост снега в Москве за период с 26 по 28 января составил 22 см и в настоящее время высота снежного покрова на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, составляет 52 см. Только за минувшие сутки прирост снега составил до 12 см, а количество осадков, выпавших в городе за прошедшую ночь, достигло 7-8 мм.