На улицах Москвы за два с половиной часа до полуночи сохранились пробки в 7 баллов

По данным центра организации дорожного движения, загруженность дорог идет на спад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. На улицах Москвы за два с половиной часа до полуночи сохранились семибалльные пробки. Об этом сообщает городской департамент транспорта со ссылкой на центр организации дорожного движения.

Ранее во время вечернего часа пик уровень пробок в столице впервые с начала года достиг наивысших 10 баллов. "Загруженность дорог идет на спад - 7 баллов", - отметили в департаменте. По данным ведомства, интенсивное движение сохраняется на внешней стороне МКАД в районе съезда на шоссе Энтузиастов, на МСД в районе Проектируемого проезда №395, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Саломеи Нерис, на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова, на Москворецкой и Кремлевской набережных от Большого Устьинского моста до Большого Каменного моста, а также на Третьем транспортном кольце в районе Лужнецкой и Русаковской эстакад.

Некоторое время назад департамент также сообщал, что в четверг, 29 января, из-за погодных условий и возможных локальных ограничений в центре города путь на машине может сильно увеличиться. "По возможности выбирайте для поездок городской транспорт", - призвали в ведомстве москвичей и гостей столицы через свой официальный Telegram-канал.

Здесь также подчеркнули, что метро, МЦК и МЦД "работают независимо от погоды и помогут вам добраться быстрее". "Если вы все же едете на машине, учтите возможные задержки и оставьте больше времени на дорогу, будьте готовы к изменениям в движении, заранее стройте маршрут и выбирайте альтернативные пути", - заключили в департаменте.