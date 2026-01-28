Главный раввин России рассказал, что евреи гордятся жизнью в стране

Берл Лазар отметил, что российские евреи очень благодарны президенту Владимиру Путину "за все, что он делает каждый день"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом РФ Владимиром Путином рассказал главе государства, что евреи гордятся жизнью в стране и комфортно себя в ней чувствуют.

"Прежде всего мы гордимся тем, что мы живем здесь, потому что здесь реально, слава Богу, чувствуем себя комфортно. Мы чувствуем этот многонациональный мир, это что-то особенное", - поделился он.

Лазар добавил, что российские евреи очень благодарны президенту "за все, что он делает каждый день". "Я знаю, что для вас это важный момент", - подчеркнул главный раввин России.