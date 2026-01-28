В Москве слабые осадки сохранятся до конца недели

В комплексе городского хозяйства столичной мэрии также напомнили, что коммунальщики в условиях обильных осадков работают круглосуточно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Слабые осадки сохранятся в Москве в пятницу, а также в предстоящие выходные дни. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад продолжится 29 января, затем осадки станут слабее и сохранятся до конца недели", - отметили в комплексе, вновь призвав водителей с пониманием относиться к работе городских служб и не препятствовать движению спецтехники". Здесь также напомнили, что коммунальщики в условиях обильных осадков работают круглосуточно: очищают улично-дорожную сеть, вывозят снег и проводят противогололедную обработку. "Многотысячный коллектив городских служб в эти дни работает в усиленном режиме", - заверили в комплексе через свой официальный Telegram-канал.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что предстоящей ночью и утром в Москве ожидается снег, местами сильный, количество выпавших осадков составит 3-6 мм, а прирост снежного покрова может достигнуть 9 см. Как ожидается, снегопад, обрушившийся на столицу и область вечером в понедельник, продолжится ночью при температуре воздуха 10-12 градусов ниже нуля.

Синоптики также сообщили, что интенсивность снегопада должна снизиться после 03:00 мск и затем может снова немного увеличиться после 09:00 мск.