Автомобили больше 2,5 часа не могут проехать пункт оплаты на М11

Вероятной причиной затора стали фуры, которые не могут подняться на подъеме на участке дороги в сторону Икши
Редакция сайта ТАСС
19:10
© ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автомобили больше 2,5 часа не могут проехать 48-й пункт оплаты платного участка дороги М11, который находится за Зеленоградом, передает корреспондент ТАСС. На участке перед и после шлагбаума образовалась многокилометровая пробка.

Вероятной причиной затора стали фуры, которые не могут подняться на подъеме на участке дороги в сторону Икши (Рогачевского шоссе). Многие пассажиры выходят из общественного транспорта и машин такси и идут по платной дороге пешком.

Те, кто не могут оставить автомобили и вынуждены оставаться в пробке, выходят из своих машин, делают зарядку и общаются с другими водителями, некоторые участники автомобильного движения предлагают друг другу согревающие напитки.

По данным "Яндекс.Карт", пробки в Москве достигали в среду 10 баллов. 

