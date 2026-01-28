Раввин Борода заявил, что любовь к Родине объединяет все конфессии России

Президент Федерации еврейских общин также отметил, что сделанный государством упор на традиционных ценностях как основе духовно-нравственного воспитания является для религиозных организаций "невероятной поддержкой"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Патриотизм и любовь к Родине сегодня объединяют все конфессии России, на этих идеях держится единство страны. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

"Идея патриотизма, идея любви к Родине, которую все конфессии пропагандируют, и показывают пример, как нужно любить свою страну, свою Родину, - это то, на чем сегодня держится единство России, то, что объединяет нас всех: и Русскую православную церковь, и мусульман, и нас, и буддистов. Все конфессии, которые находятся в России, объединены этим единым содержанием, единым смыслом", - сказал он на встрече с президентом.

Раввин также отметил, что сделанный государством упор на традиционных ценностях как основе духовно-нравственного воспитания является для религиозных организаций "невероятной поддержкой".