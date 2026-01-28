В Дагестане разработали дополнительные меры поддержки для молодых педагогов

Выпускники, которые пойдут работать в государственные и муниципальные школы, получат 150 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Власти Дагестана разработали дополнительные региональные меры поддержки для молодых педагогов. Об этом сообщили в администрации главы региона.

"Выпускники, которые пойдут работать в государственные и муниципальные школы, получат 150 тыс. Грантовые выплаты произведут в течение двух лет: при трудоустройстве - 50 тыс. рублей, а после второго года работы - еще 100 тыс. рублей. Стимулирующие доплаты в 10% от оклада установят для учителей по востребованным предметам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые региональные надбавки получат учителя информатики, физики, математики, химии и биологии.

"Сергей Меликов (глава Дагестана) поручил рассмотреть возможность стимулирования и учителей начальных классов. В условиях спецоперации и непростой социально-экономической ситуации изыскать из бюджета республики средства для подобных регулярных выплат, хоть и для отдельных категорий педагогов, непросто. Однако, по словам главы региона, вопрос повышения зарплаты педагогов - особенно актуален и важен, и вводимые сейчас выплаты - лишь первый шаг для дальнейшего стимулирования учителей", - отметили в администрации.