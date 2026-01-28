Модуль программы "Новые медиа Абхазии" начался в Москве со встречи с Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

СУХУМ, 28 января. /ТАСС/. Медиаспециалисты Абхазии начали обучение в Москве в рамках третьего модуля "Новые медиа Абхазии", модуль открылся встречей с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Об этом сообщили в "Новых медиа Абхазии".

"Третий модуль программы "Новые медиа Абхазии" начался в Москве. В программе, организованной Администрацией президента Абхазии по механике российской программы "Мастерская новых медиа", участвуют 50 победителей конкурса для медиаспециалистов республики. Модуль открыла встреча в МИД России с Марией Захаровой, которая рассказала, как формировать образ страны", - говорится в сообщении.

"Если вы хотите рассказать об Абхазии, я считаю, что история - первый блок. Второй блок - культура (хотя эти вещи неотделимы). Танцы, песни - нет ничего более понятного, чем народная культура. Это моментально объединяет людей", - отметила Захарова.

О программе

Основная цель программы "Новые медиа Абхазии" - развитие медиаполя Абхазии, повышение квалификации местных медиаспециалистов и создание новых медиапроектов и ресурсов в стране. Первые модули прошли в республике, и теперь участники приехали на очные образовательные мероприятия в России.

"В этом модуле мы укрепим знакомство с мастерскими за счет того, что участники приедут в гости к мастерам, пообщаются с их командами, посмотрят, как формируются медиапродукты. Это позволит замкнуть смысловой контур программы, показав весь цикл производства актуальных медиапродуктов", - подчеркнула основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

Аблец выразила уверенность, что мастера поделятся всеми секретами профессионального мастерства, и этот опыт может быть полезен в Абхазии и использован для укрепления ее информационного суверенитета. На этом модуле профессионалы из Абхазии также посетят студии телеканалов в Москве, телецентр Останкино, встретятся с российскими и абхазскими медиаменеджерами и общественными деятелями.

Как отметил пресс-секретарь президента Абхазии Алхас Чолокуа, для абхазских журналистов, блогеров это большой опыт общения с опытными, известными, медийными людьми. По его мнению, это положительно скажется на развитии медиа в Абхазии. "Абхазская журналистика всегда отличалась своим профессионализмом, уважением к читателю и зрителю. Я уверен, что абхазская журналистика, абхазская блогосфера будет еще профессиональнее, еще качественнее, и это все пойдет на пользу нашей стране", - сказал Чолокуа.

Участники уже приступили к созданию собственных медиапроектов. К завершению программы планируется запустить не менее 10 новых инициатив, которые получат экспертную и ресурсную поддержку.