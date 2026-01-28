На Бали прекратил работу последний аттракцион по катанию на слонах

Провинция стала первым регионом Индонезии, где такой вид развлечения запретили

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Mason Elephant Park на острове Бали прекратил катать людей на слонах. Это был последний подобный аттракцион на острове, пишет портал Detik.

По его информации, аттракцион был закрыт после того, как министерство лесного хозяйства острова дважды предупреждало о необходимости запрета. Отмечается, что Агентство по охране природных ресурсов Бали будет осуществлять надзор, чтобы катания на животных не возобновились. Провинция Бали стала первой из регионов Индонезии, где прекратили работу аттракционы с катанием на слонах.

Mason Elephant Park - это приют для суматранских слонов. Там находятся 27 животных этого вида. Там также расположены музей и образовательный центр.