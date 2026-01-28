В Ингушетии чиновник фиктивно трудоустроил более 20 человек

Он также перечислял им зарплату из бюджета

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Более 20 человек фиктивно трудоустроил в Ингушетии директор бюджетного учреждения и регулярно перечислял им зарплату из бюджета в течение трех лет. В отношении него возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора бюджетного учреждения, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время следователями СК России совместно с сотрудниками УФСБ России по республике проведены обыски, изъята необходимая документация, подозреваемый доставлен в следственный отдел для производства следственных действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что чиновник с 2022 по 2024 год фиктивно трудоустроил более 20 человек, которые, не исполняя никаких обязанностей, получали зарплату.

"Бюджетному учреждению причинен материальный ущерб в сумму свыше 2,9 млн рублей. Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Ингушетия", - добавили в пресс-службе.