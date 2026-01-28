Первый заместитель главы Ялты отправился добровольцем на СВО

Глава города Янина Павленко поблагодарила Сергея Баннова за важное решение

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Несколько сотрудников администрации Ялты, включая первого заместителя главы города Сергея Баннова, отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

"Сегодня 10 добровольцев из "БАРС-Крым" отправились в зону СВО. <..> Среди парней - сотрудники администрации. Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение. Отдельно - своего первого заместителя Сергея Александровича Баннова за то, что добровольно оставил кабинет в администрации ради непростой службы на передовой", - написала Павленко в Telegram-канале.

Баннов работает в администрации Ялты с декабря 2021 года, тогда он занимал пост помощника главы города. В январе 2022 года его назначили на должность заместителя главы администрации, а с 1 января 2023 года он работает в качестве первого заместителя главы администрации.