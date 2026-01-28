ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Первый заместитель главы Ялты отправился добровольцем на СВО

Глава города Янина Павленко поблагодарила Сергея Баннова за важное решение
Редакция сайта ТАСС
20:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Несколько сотрудников администрации Ялты, включая первого заместителя главы города Сергея Баннова, отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

"Сегодня 10 добровольцев из "БАРС-Крым" отправились в зону СВО. <..> Среди парней - сотрудники администрации. Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение. Отдельно - своего первого заместителя Сергея Александровича Баннова за то, что добровольно оставил кабинет в администрации ради непростой службы на передовой", - написала Павленко в Telegram-канале.

Баннов работает в администрации Ялты с декабря 2021 года, тогда он занимал пост помощника главы города. В январе 2022 года его назначили на должность заместителя главы администрации, а с 1 января 2023 года он работает в качестве первого заместителя главы администрации. 

РоссияКрым