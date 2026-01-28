Шмелева: "Сириус" планирует наращивать сотрудничество с Казахстаном

Председатель Совета федеральной территории Сириус сообщила об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Сириус" планирует наращивать сотрудничество с Казахстаном, заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

17 января в Алма-Ате в рамках I Саммита талантов состоялась церемония закладки первого камня филиала российской школы и образовательного центра для талантливых детей "Сириус".

"Мы теперь будем только наращивать сотрудничество [с Казахстаном], создавать программы. Казахстан - это наш ближайший союзник, и отношения у нас стратегические, поэтому Казахстан первый на постсоветском пространстве создает полноформатную модель образовательного центра "Сириус" и международной школы для того, чтобы работать с талантами", - сказала Шмелева.

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Он создан по инициативе Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа.