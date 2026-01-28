В Ингушетии двоих мужчин признали виновными в подготовке к диверсии

Их приговорили к 12 и 13 годам колонии строгого режима

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Суд в Ингушетии приговорил к 12 и 13 годам колонии строгого режима двоих жителей региона за подготовку к диверсии, а также хранение и перевозку взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.

"Суд апелляционной инстанции общей юрисдикции Мухаммада Тумгоева 1994 года рождения и Ахмеда Сакалова 1997 года рождения признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Тумгоева суд приговорил к 13 годам исправительной колонии строгого режима, а Сакалова - к 13 годам. Также оба осужденных обязаны выплатить штрафы по 700 тыс. рублей.