Петербургский международный молодежный форум может снова стать ежегодным

Делегация из Санкт-Петербурга также примет участие в предстоящем Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Петербургский международный молодежный форум, который впервые после шестилетнего перерыва состоялся в ноябре 2025 года, становится ежегодным, следующий форум состоится уже ближайшей осенью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"В Северной столице осенью пройдет Петербургский международный молодежный форум. Предыдущий состоялся в прошлом году после шестилетнего перерыва. По словам губернатора (Александра Беглова - прим. ТАСС), рассматривается возможность сделать этот форум ежегодным", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам главы города, делегация из Петербурга численностью почти из 200 человек примет участие в предстоящем Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Как рассказали в Смольном, в среду Беглов и председатель заксобрания Петербурга Александр Бельский встретились с членами студенческого совета Санкт-Петербурга и представителями городских молодежных сообществ. В формате свободного общения руководители города ответили на интересующие молодых людей вопросы, а также поздравили их с прошедшим Днем российского студенчества. Среди прочего студенты попросили содействия в создании и развитии молодежных советов на петербургских предприятиях. Беглов поддержал идею, но отметил, что в основе работы должна лежать совместная инициатива молодежи и руководства предприятий, их искренняя заинтересованность в продуктивном взаимодействии.

Петербургский международный молодежный форум проходил с 2013 по 2019 год и за это время принял более 5 тыс. участников. Последний форум, прошедший в ноябре 2025 года, собрал 700 участников из 35 стран и 70 регионов России.