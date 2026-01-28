Кабмин обсудит исключение записи о детях из загранпаспорта

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит исключение записи о детях в загранпаспорте, а также обсудит вопрос оплаты госпошлины за лицензирование продажи алкоголя. О повестке мероприятия сообщила пресс-служба кабмина.

Кабмин рассмотрит внесение изменений в положение о Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками. Речь идет об уточнении полномочий службы по утверждению формы и формата заявления о зачете суммы уплаченной госпошлины за лицензирование розничной продажи алкоголя.

Кроме того, в повестке заседания - обсуждение двух законопроектов по внесению изменений в ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и Налоговый кодекс РФ. Законодательные инициативы предполагают отмену госпошлины за внесение изменений в загранпаспорт в связи с планируемым исключением из бланка записей о детях. Как ранее сообщал ТАСС источник, после рассмотрения законопроектов их планируется внести в Госдуму.

В настоящий момент единственное возможное внесение изменений в уже выданный бланк загранпаспорта - это указание в нем детей. При этом такая процедура подходит исключительно для паспортов старого образца, выдаваемых на 5 лет, - дополнить данные в биометрическом десятилетнем паспорте физически невозможно.

Как отмечали в МВД России, услуга не пользуется популярностью: за последнюю пятилетку ежегодно за ней обращались порядка 2,5 тыс. человек - то есть не более одного на 900 выданных паспортов. В сравнении с числом заявлений о выдаче детям собственных загранпаспортов доля таких запросов также невелика - 0,43%.

Однако основная причина разработки законопроектов - защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые страны, особенно недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки в родительском паспорте. С 20 января, также из соображений безопасности, несовершеннолетние больше не могут выезжать из РФ по свидетельству о рождении - только по загранпаспорту.