Такер Карлсон допустил развал США

Журналист подчеркнул, что митинги в Миннеаполисе напоминают восстание против федеральной власти, а не протесты из-за иммиграции

Такер Карлсон © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой в ходе рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), в результате которого погиб мужчина, может привести к гражданской войне и развалу Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал в своей авторской программе, транслируемой на YouTube, американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон.

"Главный вывод из этого - страна развалится. Это гражданская война. Таково ее определение. У вас есть регионы и штаты с внутренним управлением, которые не признают федеральную власть. И тогда мы будем иметь дело с повсеместным насилием, затем с массовыми убийствами, затем с гражданской войной", - заявил Карлсон, рассказывая о возможных последствиях проходящих в стране протестов.

Он подчеркнул, что митинги напоминают восстание против федеральной власти, а не протесты из-за иммиграции. "Единственное, что действительно имеет значение, это как не допустить развала страны. А подобные вещи гарантированно приведут к расколу и настоящему насилию", - отметил комментатор.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.