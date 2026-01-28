В Мурманской области начали установку постоянных опор ЛЭП после аварии

МУРМАНСК, 29 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области начали установку первой постоянной опоры ЛЭП с помощью вертолета после аварии в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Россети Северо-Запад".

"Продолжаем работать на ЛЭП в Мурманской области. Сегодня вертолетом доставили пятую опору. Все конструкции на месте. Готовим фундаменты и провод. Начинаем установку первой постоянной опоры", - говорится в сообщении.

"Россети Северо-Запад" завершили установку двух временных опор и подали необходимую мощность для восстановления электроснабжения всех отключенных потребителей в Мурманске и Североморске. 23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП, в Мурманске и Североморске стали наблюдаться массовые отключения электроэнергии. В городах ввели ограничения потребления. Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности по факту ЧП.