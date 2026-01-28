Самозапрет на азартные игры в России можно будет установить с сентября

Подать соответствующее заявление россияне смогут через "Госуслуги"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россияне с 1 сентября 2026 года смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх, решение будет носить только добровольный характер, но станет простым инструментом для защиты от игровой зависимости. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по спорту, один из авторов инициативы Амир Хамитов ("Новые люди").

"С 1 сентября в России вступает в силу закон о самозапрете на участие в азартных играх. Это важный социальный шаг. Государство впервые дает гражданам простой и законный инструмент защиты от игровой зависимости, не дожидаясь, пока проблема приведет к серьезным последствиям", - сказал депутат.

Подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через "Госуслуги". Заявление должно содержать срок действия - не менее года - и не может быть отозвано раньше. Букмекерские конторы, тотализаторы и иные организаторы азартных игр не смогут принять ставки, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства от лиц с самозапретом, а также направлять им рекламу.

"Принципиально важно, что механизм самозапрета носит добровольный и осознанный характер", - подчеркнул Хамитов. "Человек сам принимает решение, сам определяет срок ограничения, а государство гарантирует его исполнение", - добавил парламентарий.