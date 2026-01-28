В Дагестане после капремонта ввели в эксплуатацию 10 образовательных учреждений

Обновленные школы расположены в семи районах и Хасавюрте

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов по видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию 10 учреждений в рамках марафона открытия общеобразовательных организаций после капитального ремонта. Мероприятие состоялось на заседании Совета по науке и образованию, сообщил корреспондент ТАСС.

"В рамках совета мы проводим марафон открытия образовательных организаций. <…> Марафон мы сегодня проведем там, где после капитального ремонта созданы все необходимые условия для всестороннего и полноценного развития детей, а также обеспечения их безопасного и комфортного пребывания", - сказал Меликов.

Обновленные школы расположены в Кулинском, Дербентском, Шамильском, Гунибском, Курахском, Цумадинском и Чародинском районах, а также в Хасавюрте. Дополнительно обновлена инфраструктура Республиканского фольклорного хореографического центра учащихся "Ватан" и детского сада в селе Кичигамри Сергокалинского района.

По словам Меликова, в 2025 году в Дагестане открыли 15 школ на 5440 учебных мест и 15 детских садов на 850 мест, капитальный ремонт и реконструкцию провели более чем в 10 образовательных организациях на сумму свыше 530 млн рублей. Глава региона также отметил, что продолжается строительство 19 школ более чем на 10 тыс. учебных мест и 12 детских садов на 2100 мест.