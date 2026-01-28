Yle: финны по-прежнему ездят на работу в РФ, несмотря на закрытие границы

Граждане Финляндии занимаются обслуживанием оборудования и регулированием уровня воды в технической зоне Сайменского канала, отметила телерадиокомпания

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Граждане Финляндии продолжают пересекать закрытую границу с Россией и работать на ее территории. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

"Это обычная работа. Пересек границу, полтора часа занимался уборкой снега, затем вернулся обратно в Финляндию", - приводит телерадиокомпания комментарий местного жителя Топи Карппанена, занимающегося уборкой снега в зоне Сайменского канала, пять шлюзов которого расположены на территории России.

Отмечается, что несмотря на закрытую границу, в технической зоне канала продолжаются работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. "Мы проверяем состояние территории раз в неделю, чтобы убедиться, что не произошло ничего, противоречащего статьям договора. Это касается как финской, так и российской стороны", - заявил Yle руководитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.