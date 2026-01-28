В селе Верхний Батлух в Дагестане новую школу назвали в честь героя СВО Халатова

Старое здание школы не отвечало требованиям безопасности

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Новой школе в селе Верхний Батлух в Дагестане, открытой после капитального ремонта, присвоили имя героя СВО Наджибулы Халатова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шамильского района Дагестана.

"В селе Верхний Батлух состоялось долгожданное и значимое событие для всего Шамильского района - торжественное открытие современной школы после капитального ремонта. Образовательному учреждению было присвоено имя уроженца села, героя-десантника Наджибулы Халатова, погибшего в ходе СВО. На торжественной церемонии открытия присутствовали глава Шамильского района Магомед Гасанов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что старое здание школы не отвечало требованиям безопасности.

"Инициатива преобразить школу поступила от отца погибшего воина, Халато Халатова, во время встречи с главой республики Сергеем Меликовым в августе 2024 года. Старое здание не отвечало требованиям безопасности, и его реконструкция стала задачей первостепенной важности. Благодаря включению в республиканскую программу, менее чем за год удалось провести масштабные работы: полностью обновлены фасад, кровля, системы водоснабжения и отопления, пищеблок, спортивный и актовый залы", - добавили в пресс-службе.