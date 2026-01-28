Пребывание родителей с детьми до семи лет в больнице просят сделать бесплатным

Реализация этой инициативы позволит повысить эффективность лечения и улучшить психологическое состояние болеющих детей, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением повысить до семи лет возраст детей, с которыми родители могут бесплатно находиться в стационарах, включая предоставление питания и спального места. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова напомнила, что сейчас по закону бесплатное совместное пребывание с питанием и местом для сна гарантировано только для родителей детей до четырех лет. Если ребенок старше, родитель может находиться с ним бесплатно лишь при наличии особых медицинских показаний.

"Считаю целесообразным внести изменения в законодательство, повысив возрастной порог, позволяющий родителю или иному близкому родственнику бесплатно находиться в медицинской организации вместе с ребенком, в том числе получая бесплатное питание и спальное место, до семи лет включительно", - говорится в обращении.

По словам депутата, в ее адрес регулярно поступают обращения родителей, которые указывают, что дети в возрасте пяти-шести лет зачастую не могут сами контролировать прием лекарств или процедуры. "Родитель же вправе находиться с ребенком старше четырех лет, но без обеспечения питанием и местом для сна", - подчеркнула она.

Кроме того, добавила Лантратова, разлука с близкими негативно отражается на психологическом состоянии детей. Для детей пребывание в стационаре без поддержки семьи может стать серьезной травмой, усиливающей страх и стресс во время лечения, отметила она.

"Реализация данной инициативы позволит повысить эффективность лечения, улучшить психологическое состояние болеющих детей и обеспечить их успешное выздоровление. Кроме того, нахождение родителей вместе с детьми и их самостоятельная забота о них также снизит нагрузку на медицинский персонал организации", - заключила парламентарий.