Основателю детского хосписа "Дом с маяком" грозит штраф за дискредитацию армии

Причина привлечения Лидии Мониавы к административной ответственности не называется

Лидия Мониава © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Протокол по административной статье о дискредитации армии составлен в отношении основательницы хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониавы. Об этом сказано в электронной картотеке Измайловского суда Москвы.

"В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) в отношении Мониавы Л. И.", - сказано в электронной базе данных. Причина ее привлечения к административной ответственности не называется. Дата заседания по делу пока не назначена.

Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве, позже окончила журфак МГУ. В 2008-2011 годах была личным помощником директора фонда "Подари жизнь" Галины Чаликовой, в рамках этой деятельности занималась помощью детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. В 2018 году Мониава создала "Дом с маяком" для паллиативной помощи неизлечимо больным детям и молодым взрослым.