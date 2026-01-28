Минимальный набор продуктов обойдется дороже всего на Чукотке и Камчатке

Наименьшей стала суммарная стоимость основных продуктов в Мордовии - 5,9 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость минимального набора продуктов выше всего среди российских регионов на Чукотке (18,4 тыс. рублей), Камчатке (12,7 тыс. рублей) и в Магаданской области (12,7 тыс. рублей), следует из данных Росстата за декабрь 2025 года.

В состав условного (минимального) набора продуктов питания включено 33 наименования продовольственных товаров. Он включает хлеб, крупы, картофель, овощи, фрукты, мясо, рыбу, молоко, яйца и другие основные продукты. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

В Якутии этот показатель в декабре прошлого года составлял 11,9 тыс. рублей, в Приморском и Хабаровском краях - 9,97 тыс. и 9,93 тыс. рублей соответственно. Средняя стоимость минимального набора продуктов на Дальнем Востоке - 9,8 тыс. рублей.

Также свыше 9 тыс. рублей в декабре платили за минимальный продуктовый набор на Ямале (9,6 тыс. рублей), в Мурманской области (9,3 тыс. рублей), Забайкалье (9,3 тыс. рублей) и в Ненецком автономном округе (9,2 тыс. рублей).

Наименьшей стала суммарная стоимость основных продуктов в Мордовии (5,9 тыс. рублей), Пензенской области (6,2 тыс. рублей), Чувашии (6,2 тыс. рублей), Саратовской, Белгородской и Вологодской областях (по 6,3 тыс. рублей в каждом субъекте).

В Москве минимальный набор продуктов обходился в 8,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - в 8,6 тыс. рублей, в Севастополе - 7,4 тыс. рублей.