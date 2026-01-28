Парковку каршеринга во дворах просят запретить

Это позволит обеспечить приоритетные права жителей на использование придомового пространства, повысить безопасность и улучшить организацию городской среды, уверен зампред партии "Новые люди" Александр Даванков

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Зампред партии "Новые люди", депутат Мосгордумы Александр Даванков направил письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением распространить требование о запрете парковки во дворах многоквартирных домов на каршеринг. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил, что сейчас автомобили каршеринга занимают значительную часть придомовых парковочных мест, ограничивая возможность парковки личных машин, мешают уборке снега и в экстренных ситуациях не могут быть оперативно перемещены, что создает угрозу безопасности и препятствует деятельности коммунальных и аварийных служб. При этом, по словам Даванкова, в действующем законодательстве отсутствует само определение "каршеринг", что создает правовую неопределенность и препятствует установлению четких требований к парковке таких автомобилей.

"Прошу <…> рассмотреть возможность пересмотра действующих правил парковки и устранения исключения для автомобилей каршеринга, приравняв их к коммерческому транспорту, а также инициировать внесение изменений в законодательство РФ с целью введения правового понятия "каршеринг" и установления единых требований к использованию автомобилей каршеринга, включая их парковку на придомовых территориях", - говорится в обращении.

Эти меры, по мнению автора запроса, позволят обеспечить приоритетные права жителей на использование придомового пространства, повысить безопасность и улучшить организацию городской среды. Он напомнил, что парковка коммерческого транспорта рядом с многоквартирными домами ограничена.