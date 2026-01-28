Пилотов и шоферов хотят застраховать от "долговой ямы" за повреждение техники

В ГД разработали законопроект, согласно которому работодатели будут обязаны за свой счет страховать ответственность сотрудников, управляющих дорогостоящими транспортными средствами или оборудованием

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Законопроект об обязательном страховании ответственности работников на случай причинения ущерба дорогостоящей технике подготовлен к внесению в Госдуму. Он обезопасит пилотов, водителей "люксовых" служебных машин и некоторых других сотрудников от угрозы "долговой ямы" после аварий, рассказал ТАСС автор инициативы, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее СМИ сообщили, что с экс-пилота "Уральских авиалиний" Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, хотят взыскать около 119 млн рублей за повреждение техники.

"Законопроект подготовлен к внесению. Ответственность должна быть застрахована полноценно, чтобы компенсация происходила, и работник не попадал потом в "долговую яму" на всю оставшуюся жизнь. Мы не знаем всех подробностей [происшествия под Новосибирском], деталей самолета, но самое главное в сложившейся ситуации - это то, что удалось избежать жертв, а значит, профессиональная задача пилота была выполнена", - сказал депутат.

Он отметил, что изначально инициатива разрабатывалась по просьбе водителей транспортных средств, однако "ситуация с самолетом заставляет более детально изучить и всесторонне обратить внимание на эту проблематику".

Законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей. Поправки устанавливают, что работодатели будут обязаны за свой счет страховать ответственность сотрудников, управляющих дорогостоящими транспортными средствами или оборудованием. Страхованию подлежат работники, трудовые функции которых включают управление транспортом стоимостью свыше 5 млн рублей либо высокотехнологичным промышленным оборудованием стоимостью более 10 млн рублей. Конкретный перечень должностей, подлежащих обязательному страхованию, будет утвержден правительством. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.