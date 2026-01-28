Приставы объявили розыск имущества Ходорковского

Неизвестно, о каком конкретно имуществе идет речь

Михаил Ходорковский

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Приставы начали розыск имущества Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) по исполнительному производству. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в материалах указано, что розыск осуществляется отделом по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП. Его объектом является имущество Ходорковского. О каком именно имуществе идет речь, не уточняется.

В России против Ходорковского с 2005 года открыто девять исполнительных производств о взыскании задолженности на общую сумму более 17,4 млрд рублей, в основном это касается неоплаченных налогов, пеней, сборов и госпошлин, а также двух штрафов за нарушения правил деятельности иноагента размером 30 тыс. и 50 тыс. рублей.

Ходорковский, осужденный по двум уголовным делам, был помилован президентом РФ 20 декабря 2013 года и освобожден из колонии. 23 декабря 2015 года его вновь заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.