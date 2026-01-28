На Камчатке отложили заседание по спору о строительстве больницы

Акционерному обществу "Крокус Интернэшнл" предъявили иск о взыскании 1 млрд 21 млн 954 тыс. рублей по государственному контракту на строительство краевой больницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Судебное заседание по крупному спору, связанному с исполнением государственного контракта на строительство Камчатской краевой больницы, было перенесено с 28 января на 27 февраля, сообщили ТАСС в Арбитражном суде региона.

"Краевое государственное казенное учреждение "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" (истец) обратилось в суд с иском к акционерному обществу "Крокус Интернэшнл" (ответчик) о взыскании 1 млрд 21 млн 954 тыс. руб. по государственному контракту на строительство краевой больницы. В состав требований вошли неустойка и штрафные санкции. В ходе заседания истец заявил ходатайство об уменьшении суммы исковых требований до 990 млн 4 тыс. руб. в связи с корректировкой ключевой ставки Центробанком РФ. Суд установил сторонам срок для представления дополнительных доказательств и письменных пояснений, cледующее заседание назначено на 27 февраля 2026 года", - рассказали в суде.

Уточняется, что ответчик представил отзыв на иск, в котором выразил несогласие с требованиями истца в полном объеме; полагал, что просрочки по исполнению контракта с его стороны допущено не было. По ходатайству ответчика суд определил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, правительство Камчатского края.