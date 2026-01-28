ЛДПР предложила не включать выходные в число дней отпуска

По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, сейчас "Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха"

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается не учитывать выходные при расчете длительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ, который будет внесен в Госдуму 29 января, есть в распоряжении ТАСС.

"На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно. ЛДПР считает такую систему несправедливой и предлагает не включать выходные в дни отпуска", - сказал Слуцкий ТАСС.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса РФ. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Законопроектом предлагается не включать в их число выходные дни.

"Данная инициатива не намерена увеличить фактическое время отдыха от работы, мы лишь хотим восстановить справедливость. Отпуск необходим каждому сотруднику. У человека есть семья, личные дела, хобби. Заслуженный перерыв в трудовой деятельности пойдет на пользу как работнику, так и нашей экономике в целом", - заключил Слуцкий.