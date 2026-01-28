Аэропорт на Бали усилил санитарный контроль из-за вируса Нипах

По данным санитарных служб Индонезии, случаев завоза вируса в страну не зафиксировано

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Денпасар на острове Бали усилил контроль за прибывающими из-за границы пассажирами на фоне опасений по поводу возможного завоза в страну вируса Нипах. Об этом сообщило агентство Antara.

Отмечается, что в этой связи в аэропорту были установлены термальные сканеры. Подчеркивается, что администрация аэропорта действует в тесной координации с Минздравом Индонезии. Ранее меры по усилению санитарного контроля были также приняты в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте.

По данным санитарных служб Индонезии, случаев завоза вируса Нипах в страну не зафиксировано.

Два последних подтвержденных случая заражения вирусом Нипах были зафиксированы в штате Западная Бенгалия в Индии с декабря 2025 года. Минздрав Индии выступил с опровержением утверждений некоторых СМИ о том, что таких случаев в стране уже пять.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Пока от него нет вакцины. При этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками вируса считаются крыланы - большие летучие мыши, которых в Азии часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, куда может попасть их зараженная слюна. Врачи в районах, где присутствует вирус, призывают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли.