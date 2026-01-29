Онищенко заявил, что Нипах не станет "болезнью Х"

За 26 лет наблюдений за вирусом не было зарегистрировано ни одного случая его выхода из региона, указал заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нипах не станет "болезнью Х", за все время наблюдений за ним вирус не вышел из своей естественной среды. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Если бы он вчера появился, а мы-то его знаем уже 26 лет. И пока за все эти 26 лет не было зарегистрировано ни одного случая его выхода из региона, его естественной среды пребывания. Пребывание, то есть там, где есть природный резервуар. Ковид, он, видите, как вырвался резко", - сказал Онищенко.

Он отметил, что коронавирусная инфекция преодолела межвидовой барьер и приобрела способность распространяться воздушно-капельным путем, у Нипаха пока работает путь элементарный и контагиозность низкая.