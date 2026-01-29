В ГД предложили создать рейтинг управляющих компаний

Так собственники будут осведомлены об уровне профессионализма той или иной УК, а надзорные органы получат инструмент контроля, отметил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Создание в России единого рейтинга управляющих компаний (УК) позволит жильцам лучше ориентироваться в выборе таких организаций и упростит работу контрольно-надзорных органов. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Важно создать в России единый реестр-рейтинг управляющих компаний, на который смогут ориентироваться и собственники при выборе УК, и контрольно-надзорные органы в своей работе, - сказал депутат. - Определенно точно стоит предусмотреть механизм, в котором, если управляющая компания перестает соответствовать критериям, будет возможно ограничить ее в заключении новых и продлении действующих договоров по управлению многоквартирными домами".

По его словам, критерии рейтинга должны быть разработаны депутатами совместно с органами исполнительной власти. Оператором рейтинга должно стать профильное ведомство, а платформой - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.

"Как итог, собственники будут осведомлены об уровне профессионализма той или иной УК, смогут заранее принимать решение, поддерживать ее на общем собрании собственников или нет. Сами УК получат мотивацию работать качественнее, а контрольно-надзорные органы - инструмент контроля", - отметил парламентарий.